Innsider øker i Vow Green Metals

Styremedlem Line Tønnessen i Vow Green Metals har fredag kjøpt seg opp i selskapet via to transaksjoner, fremgår det av en børsmelding.

13.500 aksjer er kjøpt privat for 7,30 kroner pr. stykk, eller tilsammen 98.550 kroner.

14.000 aksjer er kjøpt via Limamo Invest, et selskap nærstående til Tønnessen, for cirka 7,00 kroner pr. aksje, eller totalt 97.979 kroner.

Tønnessen er investeringsdirektør i Reiten & Co, storaksjonær i Vow Green Metals og største aksjonær i Vow.