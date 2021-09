SoftOx sikrer produksjonskapasitet – aksjen stiger markant

SoftOx Solutions har nå inngått en avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i Ose Water AS, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen omfatter at SoftOx flytter all sin produksjon av desinfeksjonsprodukter til Ose.

– Dette er et viktig strategisk samarbeide for oss og danner grunnlaget for vekst og svært konkurransedyktig produksjon i årene som kommer. Å knytte seg til et kompetent miljø innen produksjon og tapping profesjonaliserer selskapet ytterligere, sier SoftOx-sjef Geir Almås i en kommentar.

Han påpeker at dette gjør selskapet i stand til å tilfredsstille forventet etterspørselen fra norske sykehus, samtidig som SoftOx forventer økt etterspørsel både nasjonalt og også etter hvert internasjonalt.

– I tillegg til tildelingen i nasjonalt anbud har selskapet inngått avtaler med et stort norsk finanskonsern samt norsk flyselskap. Vi håper dette bare er starten, da vi nå forventer at også andre norske kunder skal ønske dette produktet, når de nå ser at de store aktørene begynner å velge det, sier Almås.

Mandag formiddag klatrer SoftOx 7,03 prosent til 51,00 kroner. Aksjen er den siste måneden opp over 25 prosent.