DNB Markets anbefaler kjøp av Yara

Tirsdag går Yara-aksjen ex. utbytte på 20 kroner. Utbetalingsdato er satt til 15. september. Før eventuelle justeringer opererer DNB Markets med en kjøpsanbefaling på Yara-aksjen og et kursmål på 550 kroner.

«Vi så imidlertid at det i forbindelse med en enkeltlast i ureamarkedet i går ble rapportert om en mindre prisøkning på 8 dollar pr. tonn. Etter at et løft i gassprisene har tynget kursutviklingen den siste måneden ser vi samtidig også at prisen her har kommet marginalt ned det siste døgnet. Begge deler vil kunne bidra til å dempe en justering av kursen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ved forrige utbyttebetaling, hvilket var i mai i år, tok det kun fem dager før kursen var tilbake på nivået fra dagen før ex. datoen, mens det ved utbyttedatoen i november i fjor tok nesten to måneder før kursen var tilbake på tilsvarende nivå.

– Vi håper utbytte kan bidra til økt interesse i aksjen, sa aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets i et intervju med Finansavisen mandag.