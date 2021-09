Senker kursmålet med 15 prosent i industrigigant

Investeringsbanken UBS nedgraderer sin anbefaling på Yara til nøytral fra tidligere kjøp, ifølge TDN Direkt. Samtidig nedjusteres kursmålet på aksjen til 430 kroner fra 505 kroner.

Det tilsvarer en kursmålsreduksjon på 15 prosent. Yara-aksjen faller 0,8 prosent på Oslo Børs i dag til 410 kroner. Oppsiden fra dagens kurs blir dermed 4,9 prosent.

UBS skriver at europeiske gasspriser har økt med 170 prosent så langt i år, og over 50 prosent kun de siste to månedene alene noe som dytter kostnadskurven i Europa til toppen av verden, med kostnader rundt 35 prosent høyere enn i Kina.

«Vi nedjusterer våre EBITDA-estimater med 11 prosent for 2021, og ligger nå kun moderat over konsensus for tredje kvartal. Vi oppjusterer 2022-estimatene med 7 prosent og legger oss 11 prosent over konsensus-EBITDA for 2022 på en antagelse om 10 prosent nedgang i gasspriser fra foreløpige spotpriser, samt gode nitratpremier i Europa», skriver UBS.

Meglerhuset nedjusterer også estimatet på resultat pr. aksje med 18 prosent for 2021 og oppjusterer med 7 prosent for 2022.

Yara-aksjen har steget 15,2 prosent hittil i år, men er ned 12,5 prosent siste tre måneder, mye på grunn av at aksjen handles eks. utbytte på 20 kroner fra i går.