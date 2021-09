SpareBank 1 Markets hever kursmålet og anbefaler kjøp

SpareBank 1 Markets oppgraderer sin anbefaling på Norsk Hydro fra hold til kjøp og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 59 til 75 kroner.

Meglerhuset anser det som lite sannsynlig at Hydro vil annonsere investeringer i nye anlegg, og begrunner det med to ting. For det første at Kina har uttrykt et ønske om å begrense aluminiumsproduksjonen, og dernest relativt høye og usikre energipriser, kombinert med eksponering mot CO2-kvotepriser.

Ifølge TDN Direkt understreker SpareBank 1 Markets at oppgraderingen ikke skyldes kuppet i Guinea og de økte aluminaprisene. Hovedgrunnene til oppgraderingen skal være endringer i markedet som favoriserer Norsk Hydro.

ABG hever også kursmålet

ABG Sundal Collier er også ute med en ny analyse på Norsk Hydro. Her jekkes kursmålet opp fra 56 til 65 kroner samtidig som hold-anbefalingen gjentas, ifølge TDN Direkt.

Tallknuserne øker prisestimatene på aluminium til 2.358 dollar pr. tonn for 2021 og 2.463 dollar pr. tonn i 2022, og presiserer at dette er under dagens spot-priser. De oppdaterte estimatene øker meglerhusets EBITDA-estimat for 2021 med 7 prosent, mens det økes med 12 prosent for 2022.

Torsdag omsettes aksjen for 64,10 kroner, opp 0,7 prosent.