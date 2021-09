TECO 2030 får millioner i skattefradrag

TECO 2030 har fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn, ifølge en melding fra selskapet.

– Vi jobber for tiden med å utvikle teknologi som vil gjøre det mulig for skip som går på fossile drivstoff å redusere sine utslipp og bli mer klimavennlige ved å fange CO2-en som ellers ville ha blitt sluppet ut med eksosen deres, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030.

Prosjektet som TECO 2030 har fått skattefradrag for involverer utvikling og testing av løsninger som vil bli plassert om bord på skip og som kan fange mer enn 90 prosent av CO2-en i skipseksosen.

Skattefradraget vil dekke 19 prosent av prosjektkostnadene i de to årene prosjektet varer, 2021 og 2022, og vil være på opptil omtrent 4 millioner kroner.

Støtten har blitt tildelt under tildelingsordningen Skattefunn, som er en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling.