Norsk Hydro har signert 15-årig avtale i Brasil

Norsk Hydro har signert en 15-årig avtale med New Fortress Energy (NFE) for levering av flytende naturgass (LNG) til Alunorte-aluminaraffineriet i Brasil, ifølge en melding fra selskapet torsdag kveld.

Det forventes at NFE vil forsyne Hydro Alunorte med 29,5 TBtu naturgass årlig fra NFEs Barcarena LNG-terminal i delstaten Pará, Brasil.

Avtalen med NFE for levering av LNG er gjenstand for endelig byggebeslutning for drivstoffbytteprosjektet, som er forventet innen utgangen av 2021.

«Alunorte er blant de mest energieffektive aluminaraffineriene i verden og ved benytte flytende naturgass vil vi forbedre driften vår», sier John Thuestad, konserndirektør for Hydros forretningsområde Bauxite & Alumina, i meldingen.

Konverteringen fra fyringsolje til naturgass ventes å være fullført innen utgangen av første kvartal 2023, og det vil redusere raffineriets årlige CO2-utslipp med 600.000 tonn, opplyses det.