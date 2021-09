Girer opp kursmålet på Røkke-aksje med 9 kroner: – Det er et av våre toppvalg

Aksjekursen på Røkkes karbonfangst- og lagringsselskap Aker Carbon Capture har kun pekt en vei den siste tiden, oppover. Aksjen har steget 7,5 prosent den siste uken, nærmere 20 prosent den siste måneden og nesten 40 prosent så langt i år.

Torsdag avholdt Aker Carbon Capture den årlige kapitalmarkedsdagen der det ble klart at selskapet nærmer seg kommersiell lønnsomhet.

– Hvis karbonprisen fortsetter oppover, kan karbonfangst bli en enorm industri, sa analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities til Finansavisen torsdag.

Aker Carbon Capture Leverandør av karbonfangstteknologi.

Selskapets proprietære karbonfangstprosess bruker en blanding av vann og organiske aminløsningsmidler for å absorbere CO2. Denne prosessen kan brukes på utslipp fra forskjellige kilder, fra gass, kull, sement, raffinerier og avfall til energi til hydrogen og annen prosessindustri.

Selskapets produkter er blant annet Just Catch, Offshore Just Catch, Big Catch, Mobile Test Unit - Rental Services og lagringsløsninger.





Pareto girer opp

Holm og Clarksons Platou er ikke de eneste som er positive til karbonfangst.

Pareto Securities mener at Aker Carbon Capture har hatt momentum de siste månedene, og mener det bare vil styrke seg fremover. Årsaken er at det nærmer seg sentrale klimasamtaler i Glasgow i november, der karbonfangst- og lagring trolig vil være en sentral del av løsningen, skriver Pareto i rapporten, ifølge TDN Direkt.

I tillegg er EU ETS-karbonprisen stigende for tiden og karbonselskapet er dermed «en god case» for øyeblikket, ifølge meglerhuset.

Toppvalg

«Aker Carbon Capture er et av våre toppvalg», skriver Pareto.

Kursmålet skrus følgelig opp til 33 kroner pr. aksje, fra tidligere 24 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes. Det gir en oppside på 33 prosent fra dagens kurs på 24,8 kroner.

I analysen fremgår det også at Pareto mener selskapets pipeline er sterk og at sannsynligheten er høyere for at målet om å sikre kontrakter for å fange 10 millioner tonn CO2 årlig innen 2025 vil nås.

«Det ventes vekst i markedet for karbonfangst og -lagring fremover», argumenterer Pareto.