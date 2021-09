Carnegie anbefaler Tomra-salg

I en analyse tirsdag anbefaler Carnegie kundene sine å selge Tomra. Meglerhuset hadde tidligere en hold-anbefaling på pantegiganten. Samtidig blir kursmålet hevet fra 425 kroner til 460 kroner, melder TDN Direkt.

Oppdateringen fra Carnegie kommer som en følge av analytikerbytte i meglerhuset, som har ført til at svenskene kuttet i estimatene til Tomra for 2022 og 2023. Kuttene kommer av at det er ventet at marginene vil svekkes som en følge av høyere stålpriser, fraktkostnader og driftskostnader knyttet til ekspansjon, i tillegg til avviklet covid-19-spareprogram og en global mangel på halvledere, skriver TDN Direkt.

Carnegie øker derimot kursmålet på grunn av inkluderingen av nye markeder for Collection Solutions og en endring i verdivurderingsmetoden for fremtidige markeder.