Lokker med flere tusenlapper til de ansatte i forkant av Biden-forslag

USA står fortsatt midt oppe i en vaksinekamp for at alle amerikanere skal ta stikket mot Covid-19. 178,7 millioner er nå vaksinert, som tilsvarer 54,4 prosent av befolkningen, mens 209,4 millioner har fått det første stikket (63,8 prosent), ifølge Our World in Data.

Vaksinasjonskurven har flatet mer og mer ut etter en sterk start når vaksinene var klare. I sommer tok president Joe Biden konsekvensen av kurven og delte ut gratis øl til de som tok vaksinen. Flere stater tok også egne grep og lokket med alt fra gratis togbilletter til marihuana og pumpehagler.

Hvitevareprodusenten Whirlpool har tidligere hatt en liten vaksinebonus til de ansatte, men øker nå premien betydelig, melder CNN.

Alle arbeidstakerne som tar vaksinen vil få 1.000 dollar i bonus, som tilsvarer rundt 8.600 kroner.

Oppjusteringen kommer i forkant av ryktene om forslaget Biden-administrasjonen jobber med. Det skal sikre at arbeidsstyrken i de store selskapene er fullvaksinerte, og at selskaper som ikke overholder vaksinereglene kan få bøter på inntil 14.000 dollar pr. overtredelse.

Flere andre selskaper har også lansert pengepremier i etterkant av vaksinering, som kapitalforvaltningsselskapet Vanguard, der det også lokkes med 1.000 dollar i bonus.