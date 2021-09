Agilyx: Får nytt medlem i konsortium

Sonoco, et av verdens største diversifiserte emballasjeselskaper, har blitt medlem av Cyclyx-konsortiet, skriver Agilyx i en børsmelding.

Sonoco har ifølge meldingen forpliktet seg til å resirkulere eller bidra til resirkulering av materiale tilsvarende 85 prosent av volumet av produktene selskapet sender ut på markedet. I tillegg har Sonoco forpliktet seg til at 75 prosent av selskapets stive plastemballasje kan innfri den relevante emballasjens utsagn om resirkulerbarhet.

Gjennom medlemskapet i Cyclyx vil Sonoco få tilgang til en rekke tjenester som vil bidra til at selskapet innfrir disse forpliktelsene, for eksempel utforming og gjennomføring av programmer for økt retur og resirkuleringsgrad av brukt plast som er vanskelig å resirkulere.

– Å bli med i Cyclyx er nok et steg forover på vår reise mot å lede verdens overgang til bærekraftige emballasjeløsninger. Vi er glade for å jobbe med Cyclyx for å drive frem økt resirkulering av plast som tidligere har vært vanskelig å resirkulere, sier Elizabeth Rhue, vice president med ansvar for bærekraft i Sonoco.