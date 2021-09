Meglerhus rykker ut med en kjøpsanbefaling på ESG-aksje

DNB Markets oppgraderer Borregaard fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 215 til 260 kroner.

«I et ESG-fokusert marked står selskapet etter vårt syn står foran en periode med økende vekst både innen biobasert vanillin og for Exilva, som blant annet benyttes som tilsetningsstoff for å gjøre maling, sement og landbrukskjemikalier mer bærekraftig», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Høy inngangsbarriere

Tallknuserne understreker at inngangsbarrieren for potensielle konkurrenter er betydelig både i form av investeringer og tidsbruk.

DNB Markets har økt estimert EPS for 2022-2023 med 14 prosent i forbindelse med oppgraderingen.

Tirsdag formiddag omsettes Borregaard for 210 kroner, opp 1,7 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp rundt 50 prosent.