Bank of America høyner – mener aksjen er et «kjøp»

Bank of America øker ifølge PLX sitt kursmål på Norsk Hydro til 97 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne mener aksjen er et «kjøp», som følge av positive utsikter for aluminium.

«Kinas politikk som reduserer tilbudet i stål og aluminium lover godt for prisene, spesielt utenfor landet», skriver Bank of America, ifølge nyhetsbyrået.

15-årig avtale

10. September gikk det frem at Hydro har signert en 15-årig avtale med New Fortress Energy (NFE) for levering av flytende naturgass (LNG) til Alunorte-aluminaraffineriet i Brasil.

Det forventes at NFE vil forsyne Hydro Alunorte med 29,5 TBtu naturgass årlig fra NFEs Barcarena LNG-terminal i delstaten Pará, Brasil.

Avtalen med NFE for levering av LNG er gjenstand for endelig byggebeslutning for drivstoffbytteprosjektet, som er forventet innen utgangen av 2021.