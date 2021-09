Circa-avtale for omdanning av kullkraftverk

Circa Group har signert en ny avtale med energiprodusenten GazelEnergie for omdanning av et tidligere kulldrevet kraftverk som del av EUs flaggskipprosjekt «ReSolute», skriver selskapet i en melding.

GazelEnergie er eier av kraftverket Emile Huchet, som er nærliggende til Carling Saint-Avold-plattformen og Total Chemesis Composite Park i den nordøstlige delen av Frankrike.

Selskapet har ifølge meldingen planer for grønn reindustrialisering av anleggsområdet med fornybar varmeproduksjon og et prosjekt for produksjon av grønt hydrogen.

«ReSolute-anlegget vil produsere Cyrene i industriell skala og er planlagt å starte drift i første halvdel av 2023», heter det.