Teco 2030 sikrer friske millioner gjennom skatteordning

Teco 2030 har blitt tildelt opptil 5,4 millioner kroner i indirekte myndighetsstøtte for utviklingen av deres første semi-automatiserte produksjonslinje for hydrogen brenselceller ved deres fabrikk i Narvik, ifølge en melding fra selskapet.

Støtten gis gjennom Skattefunn-ordningen, som er et opplegg for skatteletter designet for å stimulere forskning- og utviklingsaktiviteter i norske selskaper.

– Vi er veldig glade og takknemlige for støttet vi nå har fått fra Forskningsrådet i Norge. Med deres støtte vil vi starte pilot-produksjon av brenselceller fra vår nye fabrikk i andre halvdel av 2022, sier adm. direktør Tore Enger i Teco 2030.