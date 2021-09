Ber EU om ytterligere støtte

Norsk Hydro har sammen med flere andre medlemmer i metallindustrien sendt brev til EU-kommisjonen, hvilket oppfordrer til å støtte sektoren ytterligere grunnet stadig økende kraftpriser.

Det fremkommer av et brev sendt av Eurometaux – som representerer blant andre Glencore, Rio Tinto Group og Norsk Hydro, ifølge Bloomberg.

Det ble i brevet bedt om at EU-kommisjonen må sikre at utslippskvoter ikke stiger for mye, og dessuten mer fleksible retningslinjer for statsstøtte.

For regionale aluminiumsprodusenter kan strømkostnadene utgjøre så mye som 2.000 euro pr. tonn, fremkommer det av brevet.

«Hvis elektrisitet forblir for dyrt, vil det hindre industriell elektrifisering og avkarbonisering, og undergrave EUs Green Deal-mål. Hvis ledende bransjer som vår ikke kan forbli konkurransedyktige og overleve dette tiåret, vil det være en stor hindring for andre sektorer», skrev medlemmene i brevet.