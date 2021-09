Det er satt sammen av hundrevis av prefabrikkerte deler, og skal leveres til kunden i midten av oktober.

Kun 1 million kroner i egenkapital er skutt inn. Likevel regner Tufte med å runde 50 millioner kroner i omsetning i år, og det med et resultat før skatt på rundt 5 millioner.

– Vi har fått mange store kontrakter på rekordtid. Jeg kunne ikke drømme om en så god start. Neste år ligger vi an til 100 millioner kroner i omsetning, sier han.

HAR HENTET ANSATTE FRA KONKURSRAMMEDE ØPD: 20 av selskapets 30 ansatte kommer derfra. Foto: Bluegreen

Full aktivitet

Nils-Johan Tufte og de to kollegene og medeierne har begge bakgrunn fra ØPD, som ble kjøpt av børsnoterte Endur sommeren 2020.

Da var børskameratene Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist på eiersiden i Bamble-selskapet.

I januar 2021 ble imidlertid ØPD slått konkurs, og i etterkant har nok en gang Endur plukket opp hansken gjennom datterselskapet BMO Entreprenør.

Ifølge Telemarksavisa ligger imidlertid fabrikkområdet stille og øde. På fabrikkområdet til INEOS, som Bluegreen har leiet, er det imidlertid full aktivitet.

– Har du tatt med deg kundelisten fra ØPD?

– Jeg har ikke tatt med meg noen ting, og på ingen måte stjålet noen kunder. Men jeg har et stort nettverk i bransjen, og vi står fritt til å konkurrere med hvem vi vil. Noen av ØPD-kundene kom til oss etter konkursen, og i tillegg har vi fått mange nye, svarer han.

– Vi la opp til å skalere ved bruk av innleie, men 20 av våre 30 ansatte kommer fra ØPD, legger han til.

Med seg fra sluttoppgjøret i ØPD fikk Tufte også patentrettighetene til Marine Donut, et lukket merd-design som laksegiganten Mowi har fått utviklingstillatelser for, og et konsept Tufte selv er registrert oppfinner for.

Nå eies patentet av Bluegreen Technologies, der Bluegreen Investments er hovedeier.

– Er neste steg å bygge Marine Donut-merder i Bluegreen-regi?

– Det er for tidlig å si. Det er uavklart hva som skjer med Marine Donut, men vi har stor tro på teknologien, og vi håper det får bevist hva det er godt for, svarer Tufte.