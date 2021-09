Yara satser på ren ammoniakk i Japan

Yara har inngått en intensjonsavtale (MoU) med Kyushu Electric Power for samarbeid om etablering av tilbudskjede for ren ammoniakk i Japan, for å redusere Kyushu sine CO2-utslipp ved deres termiske kraftgenerering i Japan, ifølge en melding fra selskapet.

Under avtalen målsetter partene seg å sammen utvikle «end-to-end» tilbudskjeder for ren ammoniakk ved Kyushu sin kraftgenereringsanlegg i Kyushu-regionen i Japan, i tillegg til å sammen utvikle et mottaks- og distribusjonssystem for ren ammoniakk, for bruk innen et bredt område rundt Kyushu-regionen.

Ifølge Yara målsetter Japan seg 3 millioner tonn i importetterspørsel for ammoniakk for drivstoff innen 2030, og 30 millioner tonn innen 2050, som en del av deres tiltak for å redusere CO2-utslipp og å være karbonnøytrale innen 2050.