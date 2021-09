Produksjonsproblemer for flere Apple- og Tesla-leverandører

Strengere energikrav i Kina fører til at flere Apple- og Tesla-leverandører må sette produksjonen på vent i noen dager for å overholde strengere energikrav. Det kan forårsake leveringsproblemer inn i høysesongen for salg av elektronikk, ifølge Reuters.

Nedstegningen kommer i kjølvannet av et strammere kulltilbud i Kina, kombinert med tøffere utslippskrav for tungindustrien i flere regioner, ifølge analytikere nyhetsbyrået har vært i kontakt med.

Apple-leverandøren Unimicron Technology uttalte sent søndag at tre av fabrikkene til datterselskapene i Kina vil stoppe produksjonen fra 26. september til midnatt 30. september for «å overholde de lokale myndighetenes politikk for begrensning av bruken av elektrisitet».

Det taiwanske selskapets totale produksjon vil derimot ikke lide, siden de andre fabrikkene vil dekke produksjonstapet.

Mindre forstyrrelser

Andre leverandører som Eson Precision vil stenge ned fra søndag til fredag, mens Concraft Holding, som lager høyttalerkomponenter i Apples iPhone, vil stoppe produksjonen ved Suzhou-fabrikken i fem dager fra torsdag.

Chipprodusentene United Microelectronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing uttaler derimot til Reuters at de ikke stenger ned.

Industrikjempen Foxconn har blitt nødt til å justere en liten del av kapasiteten, som blant annet inkluderer produksjonen av Apples stasjonære maskiner, men det vil ha «en veldig liten innvirkning på produksjonen», ifølge to kilder med kjennskap til saken.

Foxconn, en stor Apple-leverandør, ville ikke svare på Reuters henvendelser.