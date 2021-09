Fredag ble det kjent at U.S. Air Force har tildelt Rolls-Royce en kontrakt på 2,6 milliarder dollar for leveranser av F-130-motorer. Motorene skal installeres på amerikanernes langdistanse B-52 bombefly, og ventes å drive hele den såkalte B-52H-flåten frem til 2050.

Kontrakten omfatter 608 motorer og blant annet reservemotorer, tilleggsutstyr og vedlikehold.

«Etter allerede å ha sett et oppsving de siste ukene takket være færre restriksjoner for luftfart – noe som bør komme flymotorvedlikeholdsvirksomheten til gode, går Rolls Royce-aksjen til sitt høyeste nivå på 18 måneder etter denne kontrakten», sier investeringsdirektør Russ Mould hos den britiske nettmegleren AJ Bell ifølge CNBC i en kommentar.

Selger spansk datter

Aksjen var på dagens høyeste opp 12 prosent på London-børsen, men har siden roet seg ned og er mandag ettermiddag opp «bare» 9,5 prosent til 145 pence. Dette priser Rolls-Royce til rundt 11,1 milliarder pund (15,2 milliarder dollar).

Samtidig skal Rolls-Royce ifølge Sky News ha landet salget av ITP Aero, et av sine største datterselskaper, for 1,5 milliarder pund (2,06 milliarder dollar). ITP Aero, som produserer flymotorer og -turbiner, er basert i den lille byen Zamudio i spanske Baskerland.

Kjøperen er et konsortium ledet av private equity-giganten Bain Capital, og inkluderer også JB Capital og industrikonsernet Sapa.

Med denne avtalen er Rolls-Royce langt på vei til å nå målet om 2 milliarder pund i ryddesalg for å gjenoppbygge balansen etter coronapandemien.