AutoStore vil noteres på Oslo Børs

AutoStore, som utvikler og tilbyr robotiserte lagersystemer, ønsker å hente friske milliarder for å gå på børs i Oslo, ifølge en melding fra selskapet.

Børsnoteringen ventes å bestå av et offentlig tilbud i både Norge, Sverige, Danmark og Finland i tillegg til rettede plasseringer mot institusjonelle og andre profesjonelle investorer i nevnte land og internasjonalt. Pengeinnhentingen skal benyttes til å få ned gjeldsgraden og for å legge til rette for videre vekst.

AutoStore vil med det hente cirka 315 millioner dollar i bruttoproveny, som tilsvarer rundt 2,7 milliarder kroner.

I tillegg skal det gjennomføres et nedsalg av aksjer blant eksisterende aksjonærer, inkludert fra fond og selskaper eiet eller drevet av Thomas H. Lee som eier 50,73 prosent, og EQT som eier 5,55 prosent.



Selskapet hadde EQT som hovedeier i flere år. I april kjøpte japanske Softbank seg inn i AutoStore til en verdsetting på rundt 65 milliarder kroner.

Noteringsrykter i mai

I mai var Finansavisen i kontakt med kilder som oppga at Goldman Sachs, Morgan Stanley og Carnegie var valgt til å være rådgivere for en notering. Da jobbet meglerhusene med å ta selskapet på børs til en prising på mellom 13 og 15 milliarder dollar, tilsvarende inntil 130 milliarder kroner.

Adm. direktør Karl Johan Lier i AutoStore ville ikke kommentere Finansavisens opplysninger om børsnotering av AutoStore.

«Jeg har ingen kommentar til dette», sa han i mai.

I fjor omsatte AutoStore for 182,1 millioner dollar og hadde et justert EBITDA-resultat på 93,5 millioner dollar. I første halvår var omsetningen på 149,6 millioner dollar, hvilket representerer en vekst på 87,5 prosent.

EBITDA-resultatet var på 74,9 millioner dollar, noe som gir en margin på 50,1 prosent.