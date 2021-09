Etter at Orkla falt markant etter andrekvartalsrapporteringen, ventes det nå at selskapet vil fremlegge nye planer for organisk vekst – hvilket vil hjelpe aksjekursen i 2022.

Det fremkommer av en analyse fra Kepler Cheuvreux, hvor meglerhuset oppjusterer kursmålet på Orkla til 82 kroner pr. aksje, fra tidligere 77 kroner.

«Bakgrunnen for oppjusteringen er markedets forventninger for andre halvår av 2021 og i forkant av kapitalmarkedsdagen har endret seg – og vi ser nå bredere utsikter for videre organisk vekst», skriver meglerhuset.

Til tross for at Kepler fortsatt antar at marginforventningene til selskapet vil synke på mellomlang sikt, har de troen på at Orkla på kapitalmarkedsdagen vil skissere fremtidsplan for organisk vekst, hvilket kan hjelpe aksjen i 2022.

«Organisk vekst på kort sikt ser ut til å ta seg opp på grunn av investeringer i voksende segmenter, A&P og prisjusteringer på grunn av inflasjon i råvarepriser», skrives det.

Meglerhuset oppgraderer dessuten Orkla til hold fra tidligere reduser.



Kapitalmarkedsdagen til Orkla avholdes 23. november 2021.