Kongsberg sikrer seg ny kontrakt

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS), datterselskap av Kongsberg Defence & Aerospace har signert en ny avtale med Lockheed Martin Aeronautics til en verdi av 122 millioner kroner for produksjon av deler til F-35 Lightning II programmet.

Det fremgår av en melding torsdag.

Avtalen inkluderer levering av F-35 haleflater for mer enn 50 fly under Lot 15-17. Kontrakten gjør at produksjonen av disse kritiske delene som begynte hos KAMS i 2014 vil foregå fram til 2025 ved produksjonsanlegget på Kjeller.

– Tildeling av kontrakten bekrefter Kongsbergs langvarige posisjon som leverandør til F-35-programmet og denne kontrakten sikrer arbeid de neste fire årene. Kontrakten posisjonerer oss i tillegg for videre deltakelse i fremtidige produksjonspartier, sier Terje Bråhten, EVP, Kongsberg Defence & Aerospace.