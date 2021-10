Industriaksje opp 135 prosent i år – guider dobling

Isolasjonsselskapet Bewi har kapitalmarkedsdag i dag og melder at det har mål om å om lag doble omsetningen og mer enn å doble EBITDA innen 2026.

Se kapitalmarkedsdagen her.

Av dette målet vil om lag en tredjedel være organisk og to tredjedeler gjennom oppkjøp. Produksjonskapasiteten målsettes å være 230.000-250.000 tonn innen utgangen av 2026, med «årlig resirkuleringskapasitet som matcher produksjon av produkter med høy turnover».

BEWI Produserer og distribuerer emballasjeprodukter av polystyren.

Hovedkontor i Trondheim.

Adm. direktør er Christian Bekken.

I forrige uke meldte inn at forhandlingene om oppkjøp av et selskap fra Benelux-regionen i Europa har kommet videre , og at selskapet forventer å signere en avtale i løpet av oktober. Tidlig i september meldte selskapet også om oppkjøp i Polen.

Videre sier selskapet at det vil øke avkastningen på sysselsatt kapital til 20 prosent i samme periode. Bewi målsetter en netto rentebærende gjeld mot justert EBITDA på under 2,5 ganger, og et utbytte på 30 til 50 prosent av underliggende nettoresultat.

Bewi skriver at selskapet vil ha en vekststrategi som kombinerer organisk vekst og ytterligere oppkjøp. Inkludert oppkjøp og greenfield ventes et normalisert investeringsnivå å være rundt 2,5 prosent av omsetningen.

Forretningsplanen er fullt ut finansiert, ifølge presentasjonsmaterialet i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.