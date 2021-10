Pareto ser 60 prosent oppside i Norske Skog

Kenneth Sivertsen i Pareto Securities mener det er potensial i Norske Skog for en høyere verdsettelse ettersom markedet beveger seg ut av en utfordrende periode og lønnsomheten for selskapet eldre eiendeler blir bedre.

Kursmålet heves fra tidligere 50 kroner til 60 kroner, hvilket impliserer en oppside på 59,4 prosent fra dagens kurs. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Dagens verdsettelse er ikke krevende, med en selskapsverdi mot EBITDA i 2022 på 3,4 ganger, ifølge meglerhuset.

I forrige analyse kalte Sivertsen Norske Skog «et delvis glemt selskap som er betydelig underpriset».

«Det europeiske publikasjonspapirmarkedet har reagert godt på styrking av økonomien og bedre enn opprinnelig forventet. Begrenset tilgang på resirkulert papir og nedjustert kapasitet har strammet markedene ytterligere, og vi ser ytterligere prisøkninger inn i 2022», skriver Pareto.

Pareto mener Norske Skogs eldre eiendeler er satt for et strukturelt og syklisk oppsving, og ser potensial for seks-syv kvartaler med påfølgende omsetningsvekst.