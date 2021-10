Carnegie torpederer ESG-kursmål etter analytikerbytte

Etter et analytikerbytte senker Carnegie kursmålet på Hexagon Purus fra 115 til 44 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen på aksjen gjentas.

Ifølge TDN Direkt skriver Carnegie i analysen at estimatene er nedjustert som følge av tregere marginekspansjon, et mer forsiktig syn på adoptering av hydrogenmobilitet og en større nedgang i salgsprisen på vei mot 2040.

Kjøper opp selskap

Torsdag formiddag ble det kjent at Hexagon Purus kjøper opp Wystrach, en system- og løsningsleverandør for lagring og transport av komprimerte gasser. Kjøpsprisen er opptil 43,3 millioner euro basert på en selskapsverdi (EV) på 50 millioner euro.

Wystrach hadde omsetning på 24,1 millioner euro i 2020, med en EBITDA på 2,1 millioner euro.

Torsdag omsettes aksjen for 29,15 kroner, opp 3,7 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige over 50 prosent.