– Gassprisene vil ikke påvirke kostnadsbasen nevneverdig

De høye gassprisene globalt utgjør for lite av Bewis kostnadsbase til at selskapets adm. direktør, Christian Bekken, er bekymret, til TDN Direkt i forbindelse med Bewis kapitalmarkedsdag i Oslo torsdag.

– Vi er generelt i en industri der energiprisene påvirker oss, og dette er en utfordring. Det utgjør likevel ikke så mye av kostnadsbasen vår til at vi ser på det som en utfordring, sier Bekken og forklarer at det heller er en kortsiktig tilpasning som må til.

Det fremkommer imidlertid under presentasjonen at selskapet forbereder seg på overgangen til fornybar energi.

–Vi er midt i en ramp-up for å gå over til fornybar energi i fabrikkene våre, men pr i dag er det for dårlig infrastruktur for fornybar energi i Norge og vi er avhengige av subsidier fra myndighetene for å ta i bruk dette i full skala, sier Jonas Siljeskar, operasjonell direktør i Bewi.

På den andre siden har det den seneste tiden vært et spesielt godt marked for EPS (expanded polystyrene), og prisene på EPS er pr nå høyere enn de har vært på flere tiår.

–Vi venter at de høye EPS-prisene vil fortsette å være sterke på kort sikt, men at de vil fases ut i løpet av første halvår av 2022, sier Bekken.