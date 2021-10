Bewi avholdt torsdag sin første kapitalmarkedsdag, og emballasjeselskapet la der frem et mål om å doble inntektene de neste fem årene. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) skal mer enn dobles.

De seneste 12 månedene har selskapet hatt inntekter på 600 millioner euro og levert en justert EBITDA på 83 millioner euro.

– Vi har satt oss høye mål, og de skal vi klare å levere på. Vi kommer kanskje ikke til å levere hvert eneste kvartal, men om fem år er jeg sikker på at vi har klart å nå dette målet, sa konsernsjef Christian Bekken.

Nordea Markets liker de ambisiøse målene, men påpeker ifølge TDN Direkt i en analyse fredag at Bewi like fullt er eksponert for risiko knyttet til prisene på både EPS (ekspandert polystyren – isopor) og sluttproduktene i verdikjeden.

Nordea nedgraderer

Meglerhuset nedgraderer derfor aksjen fra kjøp til hold, og mener 55 kroner pr. aksje er «fair value». Det er én krone over torsdagens sluttkurs. Nedgraderingen kan være en bidragsytende faktor til at Bewi fredag reagerer ned 4-5 prosent etter gårsdagens oppgang.

Bewi har likevel vært en suksesshistorie i 2021, og aksjen er opp over 120 prosent så langt i år.

Nordea påpeker i analysen at Bewis nye målsetninger er «mye mer ambisiøse enn man kunne tenke seg rundt børsnoteringen for omtrent et år siden», og er ikke i tvil om at selskapet kan leve opp til dem.

Men grunnet den seneste tids kursoppgang velger meglerhuset ifølge TDN Direkt en litt mer forsiktig tilnærming – og dermed altså en hold-anbefaling.