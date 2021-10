Sikrer ordre nr. 10 fra en global logistikkunde

Hexagon Agility, en virksomhet under Hexagon Composites, har fått ytterligere en ordre fra en global logistikkunde for levering av drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) og fornybar naturgass (RNG) beregnet for mellomstore og store lastebiler, ifølge en melding fra selskapet.

Ordren, som er den tiende fra kunden, har en estimert verdi på 8 millioner dollar.

Under rammeavtalen har Hexagon Agility mottatt ordre med en estimert samlet verdi på 88 millioner dollar fra kunden for levering i 2021, opplyses det.

Ordren bygger på en avtale Hexagon Agility signerte med logistikkunden i juni 2020 (TDN Direkt-artikkel 8. juni 2020).