Hovedeier takker ja til Bewi-bud

Fredag ble det kjent at Bewi har budt 3,1-3,6 milliarder kroner for Jackon Holding.

Ifølge en børsmelding søndag fremkommer har Haas AS, et selskap eid av Akselsen-familien som eier 50 prosent av aksjene i Jackon, godtatt tilbudet med et ønske om oppgjør i form av Bewi-aksjer. Minimumsgraden i tilbudet er dermed oppfylt.

– Vi har brukt helgen på å evaluere og diskutere tilbudet, og velger å selge aksjene våre i oppgjør mot aksjer, som betyr at vi som eiere ønsker å aktivt engasjere oss i å bringe Jackon til det neste nivået sammen med Bewi, sier Andreas M. Akselsen på vegne av familien.

Jackon-aksjonærene kan velge mellom kontanter eller Bewi-aksjer med 12 måneders lock-up.

Transaksjonen ventes gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2021, hvorav Bewi vil finansiere kontantdelen gjennom kilder tilgjengelig for selskapet.