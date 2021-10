Hydro skal investere 60 millioner kroner i en ny ovn for produksjon av støpelegeringer på Hydro Sunndal.

Ifølge Hydro vil investeringen øke kapasiteten for produksjon av spesiallegeringer til blant annet bygg- og bilindustrien med 35.000 tonn per år. Dette skal også øke fleksibiliteten til å bytte mellom produkter og på den måten gjøre verket mer robust i et syklisk marked, opplyser selskapet i en pressemelding.

Prosjektet vil starte opp umiddelbart, og er ventet å bli fullført første kvartal 2023.

SER STORE MULIGHETER: Ola Sæter, leder for primærproduksjon i Norsk Hydro. Foto: Jone Frafjord

– Vi er glade for denne beslutningen, som styrker Hydro Sunndals fleksibilitet i markedet og fremmer økt forbruk av lav-karbon aluminium, sier fabrikksjef ved Sunndal Roar Ørsund.

Ifølge Hydro er etterspørselen etter metaller og materialer produsert med fornybar energi er økende, noe som kan gi gode muligheter for norsk industri.

– Konkurransedyktige rammebetingelser på kraft, nettkostnader og en fortsettelse av ordningen med CO2-kompensasjon til industrien er viktige forutsetninger for at Hydro og resten av industrien skal kunne gripe de mulighetene som følger av det grønne skiftet, sier Ola Sæter, leder for primærproduksjon i Hydro.