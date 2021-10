Teco 2030 har mottatt en prinsippgodkjennelse av DNV for sitt hydrogenbrenselcellesystem og tre versjoner av brenselcellemodulen FCM400.

Teco 2030 har nå startet prosessen med å få typegodkjenning for brenselcellene og brenselcellesystemene sine fra DNV.

Typegodkjenning er en prosedyre der klassifiseringsselskapet bekrefter at et bestemt produkt er i samsvar med reglene for standardutførelser og/eller for rutinemessig produsert, identisk utstyr.

– En viktig milepæl for oss, sier konsernsjef Tore Enger i Teco 2030.

– Tildelingen viser tydelig at DNV anser brenselcellesystemet og brenselcellemodulene vi har utviklet for skipsfarten og andre tunge applikasjoner som trygge å bruke.