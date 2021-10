Fortsatt ikke gull i offshoreutstyr

I toppårene tjente industribedriften I.P. Huse godt på å selge utstyr til offshoreindustrien, men de seneste årene har det blitt minus på bunnlinjen.

Så også i fjor, selv om det ikke ble like rødt som året før. Etter et lite løft i inntektene, satt selskapet igjen med et negativt driftsresultat på 11,5 millioner kroner og et minusresultat på 5 millioner.

Hovedtyngden av virksomheten består av produksjon av spesialdesignede vinsjer, samt vedlikehold og produksjon av komponenter til vannkraftindustrien. Fjorårets pandemi gjorde salget vanskeligere, og I.P. Huse måtte gå til permanente og midlertidige reduksjoner i antall ansatte for å tilpasse seg markedssituasjonen og utsiktene fremover.

«Situasjonen er fremdeles vanskelig, og bedriften vurderer fortløpende hvordan den best skal tilpasse seg markedssituasjonen», skriver styret i årsberetningen for 2020, noe det også gjorde i 2019.

«Bedriften jobber aktivt sammen med Kongsberg Maritime innenfor de tradisjonelle markedene innen offshore og maritim virksomhet. Dette markedet var i en svak bedring, men på grunn av corona har utviklingen stoppet opp. Bedriften har etablert seg som underleverandør innenfor subsea, service/vedlikehold for offshore og vannkraft sammen med andre samarbeidspartnere enn Kongsberg Maritime. Bedriften er beskjeftiget frem til høsten 2021, men deretter vil det være overkapasitet».