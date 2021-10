Yara inngår i ny grønn ammoniakk-trekløver

Yara, Jera Co. Inc. og Idemitsu Kosan har signert en intensjonsavtale for å utforske etableringen av et innenlandsk distribusjonsnettverk og bunkringsvirksomhet for grønn ammoniakk for å akselerere den grønne energiomstillingen i Japan, ifølge en melding tirsdag.

De tre selskapene skal ifølge meldingen undersøke samarbeid mellom store aktører innen kraftproduksjon, landbruk og oljeraffinering.

Samarbeidet vil ifølge Yara bidra til å forbedre påliteligheten i Japans ammoniakkforsyning og sikre den økonomiske effektiviteten.

Jera og Yara kunngjorde i mai 2021 et samarbeid for å avkarbonisere kraftproduksjonen i Japan. Siden den gang har de to selskapene aktivt undersøkt mulige samarbeid på tvers av verdikjeden for ren ammoniakk for å utvikle etterspørselen etter ren ammoniakk i Japan.

Videre ble de to selskapene enige om å undersøke potensialet for å samarbeide om bunkring og distribusjon av ammoniakk til industrisektoren i Japan.

Utvidelse

«Å utvide dette samarbeidet til også å omfatte Idemitsu Kosan, gir tilgang til et omfattende distribusjonsnettverk for petroleumsprodukter, bunkringskapasitet og importterminaler», skriver Yara i meldingen.

– Å utnytte styrkene til Jera, Idemitsu Kosan og Yara vil muliggjøre utvikling av en ende-til-ende forsyningskjede for ren ammoniakk, noe som er kritisk viktig for avkarbonisering av Japans energi-, skips- og industrisektorer. Samarbeidet med disse sentrale aktørene vil styrke Yaras posisjon i det strategisk viktige japanske markedet sier adm. direktør i Yara Clean Ammonia, Magnus Krogh Ankarstrand.