Tine Gruppa leverte sitt beste finansielle tertial noensinne i andre tertial i år, fra mai til og med august. Driftsresultatet endte på 898 millioner kroner, opp 76 millioner kroner – nesten 10 prosent – sammenlignet med samme periode i 2020.

Resultatet drives i hovedsak av at det er fortsatt høy aktivitet innen dagligvaresegmentet, samtidig som salg til restauranter, serveringssteder og hoteller har tatt seg opp.

Taper andeler

GODT RESULTAT: For konsernsjef Gunnar Hovland og Tine. Foto: Tine

– Eiere, ansatte og samarbeidspartnere har jobbet hardt og har all grunn til å være stolte - det er i alle fall jeg. Men gode resultater er gjennomgående for vår bransje for det siste halvannet året og de utfordringene vi så før pandemien, de er der fortsatt, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en kommentar til fremleggelsen.

Salgsinntektene for Tine i andre tertial kom på 8.180 millioner kroner, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med andre tertial 2020. Hittil i år er salgsinntektene på rundt 15,8 milliarder kroner, en økning på rett under 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig som at inntektene øker for Tine har selskapet tapt volumandeler i dagligvare på 0,4 prosentpoeng, og en verdiandeler med 1 prosentpoeng så langt i år. Tine hadde svakere utvikling i både volum og verdi i hovedsak innenfor yoghurt og ost sammenlignet med andre aktører.