Skadeskutt fornybaraksje med gigantsamarbeid – aksjen rett til værs

Plastgjenvinningsselskapet Pryme har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Shell for selskapets pyrolyseolje laget av resirkulert plast.

Anlegget til Pryme i Nederland er under bygging, og vil etter planen være i drift i 2022. Det forventes å konvertere 60.000 tonn plastavfall til pyrolyseolje årlig.

Shell vil også bruke Prymes pyrolyseolje i Moerdijk i Nederland og Rheinland i Tyskland for å lage sirkulære kjemikalier.

– Med stadig økende etterspørsel for sirkulære kjemikalier vil avtalen med Pryme sørge for at vi vesentlig kan øke volumene så tidlig som neste år, sier Thomas Casparie, sjef for Nordvest-Europa i Shell Chemicals and Products.

Avtalen inkluderer dessuten videre samarbeid mellom de to aktørene, blant annet for levering fra Prymes andre fabrikk i regionen – som er planlagt operasjonell i 2024. Dette andre anlegget er estimert å ha en årlig produksjon på 350.000 tonn plastavfall til pyrolyseolje.

Pryme-aksjen stiger 12 prosent etter nyheten, men har hatt en tung start siden børsnoteringen i februar. Aksjen er ned 66 prosent siden noteringen.