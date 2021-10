Utbyttekonge med negativt resultatvarsel

Rana Gruber opplyser at som følge av økte shippingkostnader vil den finansielle påvirkningen på omsetningen være mer betydelig i tredje kvartal, hvor den totale negative påvirkningen nettoresultatet er ventet å være om lag 38 millioner kroner.

«På grunn av betydeligheten av markedsutviklingen vil shipping fraktkostnader bli redegjort for på løpende basis i tredje kvartal, i stedet for på etterskudd som er i tråd med generell norsk regnskapsskikk», skriver Rana i meldingen.

Dermed vil effekten i tredje kvartal inkludere avsetninger for perioden juli-september, samt oppgjør relatert til skipninger i andre kvartal, med en total ventet negativ effekt på nettoresultatet på om lag 38 millioner kroner i tredje kvartal.

Rana Gruber opplyser i tillegg at de med effekt fra fjerde kvartal vil utforske muligheter sammen med Cargill for å jevne ut fraktkostnadene for de kommende to kvartalene, for å sikre visibilitet i et volatilt marked.