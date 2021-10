Satellittoppskytinger fra Sverige kan bli en realitet

Planene er klare for en stor oppdatering av Esrange-basen utenfor Kiruna, og finansieringen er nå sikret, melder P4 Norrbotten. Swedish Space Corporation (SSC) og Nordiska investeringsbanken har nylig inngått en låneavtale på over 120 millioner svenske kroner.

– Med denne finansieringen kommer vi så langt at vi kan skyte opp satellitter i jordbane, sier Philip Påhlsson, prosjektleder for New Esrange.

SSC tror at basen kan sende opp sin første satellitt i jordbane mot slutten av 2022. Skjer det, blir Sverige en av et titall nasjoner med rombaser som har slik kapasitet.

