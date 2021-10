Kongsberg Automotives Couplings-enhet har blitt tildelt en kontrakt med en ledende asiatisk bilprodusent med en estimert livstidsomsetning på 32 millioner euro og årlig snittomsetning på 5,3 millioner euro, går det frem av en melding fredag.

Den femårige kontrakten starter i 2021 og vil dekke heavy-duty og medium-duty-lastebiler, busser og elektriske kjøretøy i flere asiatiske land.

– Dette er betydelig skritt mot vekst for Couplings i Asia, og vi er stolte av å annonsere ar vår kunde vil benytte Raufoss ABC-systemet for alle deres kjøretøysplattformer for å møte deres egne og kundenes krav i fremtiden, sier Couplings-direktør Linda Nyquist-Evenrud.