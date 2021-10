Pareto høyner kursmålet i Kongsberg Gruppen

Pareto Securities oppjusterer deres kursmål på Kongsberg Gruppen til 300 fra 275 kroner, samtidig som gjentas en kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge en analyse fra meglerhuset mandag.

Pareto Securities skriver at de venter et godt tredje kvartal, samt at selskapet gjentar deres faste utsikter.

«EBITDA ventes å nå all-time-high, sammen med ordreinntaket. Sistnevnte er på grunn av forsvarskontrakten med Norge og Tyskland. Vi løfter EBITDA-estimatet med 2 prosent for 2021, mens for 2022-2023 oppjusteres det med henholdsvis 5 og 6 prosent», skriver Pareto Securities.