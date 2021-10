ABG om Yara: Høy usikkerhet rundt fjerde kvartal

ABG Sundal Collier er ute med en oppdatert analyse av Yara, hvor meglerhuset oppjusterer kursmålet på aksjen til 500 fra 475 kroner, mens det gjentas en kjøpsanbefaling, fremgår det av en oppdatering søndag kveld.

Yara fremlegger tredjekvartalstallene 20. oktober, hvor ABG venter at selskapet hadde en ebitda på 733 millioner dollar i kvartalet, opp fra 558 millioner dollar i samme kvartal foregående år, drevet av høyere priser, men delvis dempet av høyere energikostnader.

«De nylige begrensningene på ammoniakkproduksjonen vil ikke ha noen påvirkning på tredjekvartalstallene, siden leveringer i tredje kvartal er produsert mellom juni og august», skriver ABG, som legger til at begrensningene vil potensielt kunne påvirke volumer i fjerde kvartal, men at nylige nitratprisøkninger burde sikre oppstart ved Porsgrunn når vedlikeholdet er ferdigstilt.

Større estimatendringer

ABG har med bakgrunn i de store svingningene i gass- og nitrogenpriser gjort større estimatendringer. Meglerhuset inkluderer også 300 millioner dollar i negative volumeffekter for fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022 siden gjeldende priser vil føre til redusert nitrogenbruk i Europa den kommende sesongen.

«Med bakgrunn i oppdaterte priser, forwardkurven og input fra vår prismodell, så løfter vi EPS-estimatet for 2021 med 20 prosent, og massive 50 prosent for 2022. Yara handles til 1,4 ganger selskapsverdi (EV)/sysselsatt kapital (CE), noe som ikke er spesielt billig sammenlignet med sin handelshistorikk, men vi tror katalysatoren for et skift i sentimentet er nært forestående», skriver ABG.