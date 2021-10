Prisgalopp for reservedeler

Flere bilprodusenter sliter med den store mangelen på halvledere og chip-komponenter. Forrige uke meldte premium-produsentene BMW og Daimler om svekket salg i tredje kvartal på grunn av begrenset tilgang. Jaguar Land Rover er også rammet, og salget gikk tilbake 18,4 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med fjoråret.

Makroøkonom Ole Andre Kjennerud i DNB Markets peker på at prisveksten har gjort et byks i 2021, der flaskehalser i produksjonskjedene og sterk etterspørsel er blant de viktigste årsakene. Han trekker frem at biler er blant kapitalvarene som er blitt dyrere den senere tiden, blant annet som følge av den sterke mangelen på halvledere.

Kjennerud mener det kan bli vanskelig å gjemme seg dersom inflasjonsrisikoen er så reell som den nå ser ut til å være.

German Insurance Association Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) er en organisasjon av private forsikringsselskaper i Tyskland.

Selskapene dekker alle forsikringsområder, både for private og for bedrifter.

Organisasjonen består av rundt 460 selskaper som er ansvarlige for nærmere 449 millioner forsikringskontrakter.

Selskapene i organisasjonen har til sammen 487.500 ansatte.

Dyrere deler

Mangelen på viktige komponenter har ført til trafikkork i mange bilfabrikker og dermed stengte produksjonslinjer i en periode. I tillegg har prisen på reservedeler økt kraftig, ifølge tall fra forsikringsorganisasjonen German Insurance Association (GDV), melder Motor1.

Prisene på reservedeler i bilindustrien har økt med seks prosent sammenlignet med i fjor, ifølge GDV.

Sjokket kommer derimot når man ser på prisutviklingen siden 2013. Siden den gang har prisene økt med 44 prosent, justert for inflasjon. Forsikringsgruppen har også funnet ut at prisene på reservedeler omtrent er tre ganger så høy som inflasjonsraten i Tyskland siden 2013.

Kvasimonopol

Når det kommer til årsaken for prisgaloppen peker GDV på det det kaller «kvasimonopol». Det betyr at tredjeparter ikke har noe annet valg enn å øke prisene når bilprodusentene gjør det, på grunn av patent- og designbeskyttelse satt av produsentene.

«Merkeverksteder kan kun kjøpe reservedeler fra bilprodusentene. Det er ingen åpen og rettferdig konkurranse i ettermarkedet», sier Anja Käfer-Rohrbach, vise-direktør i GDV, til Motor1.

Årsaken til prisoppgangen er samtidig mer sammensatt enn kun det faktum at bilprodusentene kan påvirke prisene på reservedeler. Råvareprisene på eksempelvis aluminium har økt kraftig, samtidig som reservedelene til dagens biler kan være mer kompliserte enn for åtte år siden.