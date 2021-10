EU-razzia hos selskaper innen tremasseindustrien

Europakommisjonen har utført uanmeldte inspeksjoner hos selskaper innen tremasseindustrien i medlemslandene, ifølge en uttalelse fra kommisjonen tirsdag.

Kommisjonen er bekymret for at de inspiserte selskapene kan ha brutt EUs regler som forbyr karteller og begrensende forretningspraksis og tirsdagens undersøkelser er et foreløpig trinn i en undersøkelse av mistenkt konkurransebegrensende praksis, fremgår det.

Europakommisjonen presiserer ikke hvilke selskaper det er gjort undersøkelser hos. UPM bekrefter i en pressemelding at Europakommisjonen har gjort undersøkelser på selskapets anlegg.

«UPM støtter kommisjonen i sine undersøkelser, men kan ikke kommentere ytterligere nå», fremgår det.