I en børsmelding tirsdag kveld skrev det nyetablerte Flyr at det har oppdatert deres fly-porteføljen med seks nye Boeing 737-8-fly. Det nye Boeing-flyet har et 14,0 prosent lavere karbonutslipp enn deres tidligere modeller, noe som vil ha en positiv innvirkning på både drivstoffkostnader og miljøet.

De seks nye flyene forventes å være levert rundt 1. semester i 2022. Videre hevdes det at muligheten for yttligere fire Boeing 737-8-fly kan leveres i løpet av 2023.

Flyselskapet sier at dette er et stort og viktig steg i retningen av en mer bærekraftig virksomhet. Tonje Wikstrøm Frisild, adm. direktør i Flyr, ser også på kundenes ønske om en grønnere flyindustri som en positiv faktor ved avgjørelsen.



– Avgjørelsen vi har tatt ved å velge den seneste generasjonen av de splitter nye Boeing-flyene, er i tråd med myndighetenes mål om en mer bærekraft utvikling inn flyindustrien. Samtidig er vi glade for våres kunder ønske om å fly med den nyeste flyteknologien som legger til rette for mindre karbonutslipp. Sammenlignet med tidligere modeller har de nye flyene et 14 prosent lavere karbonutslipp, sier Frislid.



Videre legger hun til at Flyr er Norges nye og ansvarlige flyselskap.

– Forretningsmodellen vår er basert på den nordiske-modellen med permanent og direkte arbeid basert på avgjørelser og innvolvering fra våres ansatte, sier Frislid.