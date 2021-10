Elkem varsler milliardinvestering

Elkem skal redusere selskapets totale CO2-utslipp med 28 prosent fra 2020 til 2031, hvilket blant annet vil innebære investeringer på over en milliard til å etablere anlegg for økt bruk av biomasse i smelteverkene. Det sier teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe, til TDN Direkt onsdag.

Det viktigste målet i Elkems klimaveikart frem mot 2031, er å øke bruken av biologiske materialer i mixen av materialer brukt i smelteprosessen for produksjon av silisium og ferrosilisium , ifølge Moe.

Innen 2030 målsetter selskapet å bruke 50 prosent biologiske materialer i produksjonen i Norge.

– Vi snakker om flere milliarder i investeringer frem til 2050 for at vi skal oppnå dette. Vi holder på med en pilot i Canada til 200 millioner for å få opp dette i industriell skala, og der har vi fått støtte av myndighetene til to tredjedeler av investeringen, sier Moe.

Partnerskap

Teknologidirektøren utdyper videre at selskapet nå er på utkikk etter mulige partnerskap.

– Vi bruker restavfall fra sagbruk i våre smelteverk. Spesielt i Canada er det store deponier av avfall fra sagbruk som ellers ville blitt kastet eller brent. Derfor ser vi nå offensive sagbruk som ser for seg å kvitte seg med restavfall som de ellers får dårlig avkastning på, sier Moe og fortsetter:

– Slik kan vi dele på investeringen og oppsiden med de som sitter på store råvarelagre, det er jo perfekt.

Avhengig av karbonprisen

Investeringene innen karbonfangst- og lagring er ifølge basisscenarioet Elkem legger frem ikke tenkt før etter 2031, men Moe understreker at investeringsbeslutningene knyttet til slike anlegg avhenger av fremtidig karbonpris.

– Fangstprisene for CO2 ligger høyere enn karbonprisen pr i dag, og er estimert å gjøre det frem til rundt 2030. Dermed er det ikke mulig å regne hjem slike løsninger med dagens betingelser, men det vil være viktig at norske myndigheter kommer på banen slik at kostnadene for karbonfangst går ned, sier Moe.

Han utdyper imidlertid at Elkem vil gjøre investeringer innen karbonfangst- og lagring tidligere dersom det finansielle- og regulatoriske bilde endres raskere enn ventet.

Miksen endres

Hva gjelder produktmiksen Elkem legger opp til de neste årene kan ikke Moe kommentere videre på om omstillingsprosessen vil endre denne, men han er like fullt tydelig på at satsingen på batterimaterialer endrer miksen og at selskapet ser stor etterspørsel etter dette segmentet.

– Samtidig kommer også etterspørselen etter silisium og silikon til å øke, langt over BNP-veksten de kommende årene. Men vi ser en spesielt stor etterspørsel etter produkter med lavt karbonavtrykk, og kommer derfor til å legge oss på denne linjen for å styrke vår konkurransekraft i årene fremover, sier Moe og understreker:

– Vi har flere muligheter enn det som ligger i strategien. Vi har andre muligheter på toppen av dette som vi jobber med parallelt, sier Moe.