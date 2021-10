Circa ser økte kostnader og utsettelse av Resolute-prosjektet

Circa Group ser økte kostnader for Resolute-prosjektet fra 32 millioner euro til 50-55 millioner euro, og ferdigstillelse av prosjektet ventes å bli utsatt 6 måneder frem til tredje kvartal 2023, ifølge en oppdatering fra selskapet torsdag.

Selskapet skriver at pandemien har påvirket selskapets drift, men også at globale flaskehalser har ført til uventede kostnadsøkninger.

Det fremkommer at det spesielt er ingeniørarbeidet som har blitt påvirket – og da spesielt av de globale økningene i råvarekostnader, transportkostnader, energitilbud og generelt press oppover på byggekostnader.

Circa utforsker muligheter for tilskudd og finansiering for å sikre at prosjektet er fortsatt godt kapitalisert, skrives det i meldingen.