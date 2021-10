Norske Skog: – Kan danne et økonomisk fundament for satsningen

Ifølge Norske Skog har Cebina oppnådd kommersiell inngang i et nytt segment – vannbasert maling, opplyses det i en børsmelding.

Norske Skog skriver at Cebina har sett god kommersiell fremdrift gjennom 2021, og inngangen i et nytt produktsegment er en viktig milepæl. I tillegg, så representerer dette den første salgskontrakten for Cebina med jevnlige volumleveranser og med en årlig kontraktsstørrelse på 500.000 med mulighet for ytterligere vekst.

– Salget av CEBINA til et nytt produktsegment er svært spennende, og styrker vårt syn på dette produktets brede markedspotensial og positive miljøbidrag. Samtidig, så vil vi nå se jevnlige salg og inntekter fra CEBINA som kan danne et økonomisk fundament for satsningen, sier direktør for Cebinas forretningsutvikling Hugo Harstad i Norske Skog Saugbrugs.

– Utviklingen av CEBINA har blitt gjort i tett samarbeid med forskningsmiljøer, konsulenter og potensielle kunder som ser behovet for grønne og bærekraftige produkter, sier han.