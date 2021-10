DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard frykter for Elopaks inntjening i 2022, og nedgraderer anbefalingen fra kjøp til hold i en fersk oppdatering. Kursmålet nedjusteres fra 31 til 29 kroner.

Torsdag formiddag handles Elopak-aksjen til 25,80 kroner.

Westgaard mener selskapet bør øke prisene sine fra nyttår for å veie opp for de høye råvareprisene, men tror det vil bli utfordrende forhandlinger med kundene etter den nylige innføringen av verdibasert prising.

Analytikeren fremhever blant annet at polyetylen-prisen i kvartalet i gjennomsnitt er opp 50 prosent sammenlignet med fjorårets tredje kvartal, mens aluminiumprisen er i snitt er opp 16 prosent.

I tredje kvartal spår han inntekter i kvartalet på 225 millioner euro (konsensus: 223 millioner), en økning på 7,2 prosent sammenlignet med samme tid i fjor ettersom selskapet henter inn noe av de reduserte salget. Bruttomarginen venter han blir på 34,6 prosent, ned 160 basispunkter sammenlignet med foregående kvartal. Meglerhuset venter justert EBITDA på 22 millioner euro.

Fasiten legger selskapet frem 4. november.

– Litt dyrt

Tidligere denne uken ble det kjent at Elopak kjøper opp Naturepak for 96 millioner dollar, tilsvarende om lag 820 millioner kroner. Oppkjøpet rokker likevel ikke ved selskapets guiding for de neste par årene.

«Vi har gitt en guiding på mid-term på 2 til 3 prosent organisk vekst og en EBITDA-margin på mellom 14 og 15 prosent, og den står ved lag. Dette oppkjøpet var ikke eksplisitt i tankene da målet ble satt. Dette vil naturlig nok bidra med å styrke det momentet fordi Naturepak har underliggende organisk vekst som er høyere enn det vi har i Elopak foreløpig», sa finansdirektør Bent Axelsen i Elopak til Finansavisen onsdag.

«Vi mener at oppkjøpet som er blitt gjort til en prising på 2,4 ganger EV/Salg på 2020-tall som høyt hvis man sammenligner det med Elopaks multippel,» skriver Westgaard.

Elopak, som tidligere var heleid av Ferd, ble børsnotert i juni. Ferd solgte seg kraftig ned, men har beholdt om lag 58 prosent av aksjene, og er med det fremdeles en soleklar majoritetseier.