Helge Aasen fortsetter som konsernsjef i Elkem

Styret i Elkem og Helge Aasen har blitt enige om at Aasen vil fortsette som permanent konsernsjef, etter å ha vært interim konsernsjef siden juni, ifølge en melding mandag.

Aasen var konsernsjef i Elkem var 2009 til 2019.

«På vegne av et enstemmig Elkem-styre er jeg glad for at Aasen har sagt ja til å fortsette som konsernsjef. Elkem opplever for tiden eksepsjonelle markeder og leverer sterke resultater. (…) Elkem har levert rekordhøye driftsinntekter og sterke kvartalsresultater i første halvdel av 2021. Markedsprisene for silikon og silisiumprodukter har siden fortsatt å øke betydelig», kommenterer styreleder Hao Zhigang.

Aasen gikk midlertidig ut av styret i forbindelse med utnevnelsen som interim konsernsjef, og vil nå forlate denne rollen permanent.