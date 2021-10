– Vi trenger ikke utstede nye aksjer for å finansiere verken dette oppkjøpet eller de neste. Dersom vi utsteder nye aksjer vil det være fordi det optimaliserer kapitalstrukturen vår, men pr i dag er ikke det aktuelt, sier administrerende direktør i Bewi, Christian Bekken, og gjentar budskapet fra kapitalmarkedsdagen om at forretningsplanen til selskapet er fullt ut finansiert.

Bekken er videre klar på at til tross for at kjøpet av Jackon er stort og viktig, vil Bewi fortsette å se etter nye selskaper.

–Vi vil fortsette å se etter nye oppkjøp, og det vil komme nye «add-ons». Vi tror fortsatt at to tredjedeler av vår vekst vil komme av M&A, og det er enda større sannsynlighet for å oppnå dette målet med Jakcon på laget, sier Bekken.

Bewi anslår at selskapet med Jackon ville hatt en EBITDA på 118 millioner av en omsetning på 942 millioner for de seneste 12 månedene pr andre kvartal 2021. Av dette utgjør Jakcon 29,8 prosent av EBITDA og 36,4 prosent av omsetningen.

– Selskapene er komplementære både geografisk og materielt. Begge selskapene er i EPS og XPS, men det er ingen tvil om at Jackon er sterkere enn oss innen XPS,

Tidligere har selskapet meddelt at de ser synergier på minst 12-15 millioner euro i forbindelse med oppkjøpet, og at disse hovedsakelig vil komme fra mer effektiv transport, logistikk og innkjøp.

– I tillegg har Jackon har et bredt kontaktnettverk og er svært godt posisjonert i Europa, hvilket vi kan dra nytte av, sier Bekken mandag.